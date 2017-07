Dierenambulance: 'Laat gezonde waterschildpadden zitten'

De gevonden waterschildpad | Foto: Dierenambulance de Wijs

WESTLAND - Agenten in het Westland werden vrijdag verrast met een waterschildpad. Een bezorgde burger had het beest uit het water gehaald en in een doos naar het bureau gebracht. Lief, maar helemaal niet nodig, zegt Rene van Dierenambulance de Wijs in Den Haag.









'Waterschildpadden die niet gewond zijn kunt u best laten zitten, ze redden zich prima!', laat de chauffeur van de Dierenambulance weten. De beestjes dobberen regelmatig langs de Westlandse waterkant maar tenzij ze gewond zijn is dat dus niet gevaarlijk.