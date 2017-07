VIDEO: Chinese ADO-supporter is groot fan van Robert Zwinkels en wil drie handtekeningen

Doelman Robert Zwinkels (foto: Omroep West)

DEN HAAG - Volgens directeur Mattijs Manders is ADO Den Haag 'hot' in China. Honderdduizenden Chinezen volgen via streams de eredivisiewedstrijden, weet hij. Dat de Haagse club inderdaad niet onbekend is in het land, blijkt de afgelopen dagen wel.

Geschreven door Sportredactie









Toen de selectie aankwam in Beijing, werden ze al hartelijk ontvangen door een groepje fans. Vrijdag stond doelman Robert Zwinkels raar te kijken toen een Chinese fan liefst drie handtekeningen van hem vroeg. Natuurlijk liet hij de fan niet in de kou staan en gaf hij hem de krabbeltjes.