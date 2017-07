Voorschoten maakt zich weer op voor eeuwenoude 'Paardendagen'

VOORSCHOTEN - Decennialang werden de Paardenmarkt in Voorschoten en de bijbehorende Kortebaandraverij op 28 juli gehouden. Maar vanaf dit jaar zijn de twee evenementen opgesplitst. Vrijdag was het tijd voor de Kortebaandraverij en zaterdag wordt de Paardenmarkt gehouden. En daar is niet iedereen blij mee, maar volgens de organisatie is het opsplitsen nodig om de opkomst ook in de toekomst hoog te houden.





De Paardendagen zijn een eeuwenoude tradititie in het dorp, maar de schrik was bij sommigen groot toen bleek dat de Kortebaandraverij en de Paardenmarkt niet op dezelfde datum werden georganiseerd.



Opkomst



'Voorschotenaren die moeten werken, kunnen er nu altijd bij zijn', zegt Cees Bijloos, voorzitter van de Paardenmarkt Voorschoten. 'En voor de handelaren is het beter. We hebben nu geen concurrentie van andere markten. Met name voor de paardenhandelaren is de opkomst zaterdag dus hoger.'



