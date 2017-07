VIP-diner in ambassade afsluiter tweede dag ADO Den Haag in China

Danny Bakker en Bas Kuipers luisteren aandachtig (foto: Omroep West)

DEN HAAG - De tweede dag van ADO Den Haag in China is ten einde. Een productieve dag, die begon met een training, werd vervolgd met een bezoek aan de Verboden Stad en een Chinese school, en eindigde met een VIP-diner op de Nederlandse ambassade in Beijing.

Grootaandeelhouder United Vansen was de organisator achter het 'gala'. Er werd natuurlijk gegeten, Chinees en Europeaans, maar er was ook een optreden van lokale danseressen. Ook waren er sprekers, onder wie directeur Mattijs Manders.

ADO-spelers kijken naar een optreden (foto: Omroep West)

De Nederlandse ambassadeur aan het woord (foto: Omroep West)

Chinese fan wil vlak voor het diner een handtekening van Lex Immers (foto: Omroep West)

ADO-directeur Mattijs Manders geeft een interview voor de Chinese televisie (foto: Omroep West)

Mattijs Manders aan het woord (foto: Omroep West)

Optreden voor het diner (foto: Omroep West)

Materiaalman Rob Ravestein is ook aanwezig (foto: Omroep West)

Spelers zetten handtekeningen bij binnenkomst van de ambassade (foto: Omroep West)

De spreekster van United Vansen (foto: Omroep West)

Tijdens het diner kwam ADO Den Haag nog een oude bekende tegen, Nol Hornix. Hij is hersteltrainer van de Haagse club geweest en vervult die functie nu bij Beijing Enterprises, de oefentegenstander van zaterdag.

Oud-hersteltrainer Nol Hornix ontmoet Robert Zwinkels (foto: Omroep West)

Fysiektrainer John Nieuwenburg praat met oud-hersteltrainer Nol Hornix (foto: Omroep West)



