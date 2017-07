Ruim 900 liter Haagse verf hergebruikt

Vrijwilligers van de politie verven pand Leger des Heils met gedoneerde verf (Foto: Gemeente Den Haag)

DEN HAAG - De gemeente Den Haag deed in april dit jaar een oproep; breng ongebruikte verfpotten naar een van de afvalstations in de stad. Resultaat? 936 liter verf.

Tientallen oude ongebruikte potten verf werden bij de afvalbrengstations ingeleverd. De verf werd via kringloopwinkels hergebruikt door particulieren of organisaties. De gemeente bood de verf ook gratis aan bij maatschappelijke instellingen. Een pand van het Leger des Heils werd met de verf in een nieuw jasje gestoken.



Heb je nog een ongebruikte pot verf in de kelder, schuur of kast staan? Dan kun je deze nog steeds inleveren bij een van de drie Haagse afvalbrengstations. Enige voorwaarde is dat de verf op waterbasis moet zijn.