Vier gewonden door omgewaaide bouwschutting in centrum Zoetermeer

Foto: Regio 15

ZOETERMEER - Vier personen zijn vrijdag gewond geraakt op de Promenade bij winkelcentrum Stadshart in Zoetermeer. Een bouwschutting viel daar naar beneden, één persoon is met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

De politie kreeg om 16.00 uur een melding, door de wind was de bouwschutting bij het winkelcentrum omgevallen. Geen van de slachtoffers raakte ernstig gewond. Een deel van het winkelgebied is afgesloten.



De politie en brandweer zijn in overleg over of de schutting opnieuw moet worden geplaatst of dat het veiliger is deze tijdelijk te laten liggen. Het is vrijdag koopavond in het Stadshart, het ongeval trok veel bekijks.