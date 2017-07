COC Haaglanden blij met 'Beste reizigers' van NS

DEN HAAG - Het COC Haaglanden is enthousiast over de plannen van de NS om vanaf 10 december niet meer ‘Dames en heren’ maar ‘Beste reizigers’ om te roepen. De organisatie merkt dat er behoefte is aan genderneutraliteit.

De NS maakte vrijdag bekend dat de omroepberichten vanaf 10 december genderneutraal zullen zijn. Dit zodat iedereen zich welkom voelt, ongeacht geslacht. Arnout van Kooij van COC Haaglanden vindt dat niet overdreven. ‘Ik vind niet dat we doorslaan. Als COC Haaglanden maken we ook al geen gebruik meer van de afkorting LHBTI. We hebben het nu over seksuele oriëntatie en genderexpressie.’De organisatie vindt het niet betuttelend zoals Omroep West journalist en transgender Monica Overdijkink eerder zei. ‘Ik kan me haar reactie voorstellen, tegelijkertijd zijn er mensen die in een transitie zitten en even niet geconfronteerd willen worden met de vraag ‘wat ben ik nu eigenlijk?’, laat van Kooij weten.Volgens Van Kooij moet je als samenleving opkomen voor een minderheid. ‘Je maakt nooit iedereen gelukkig. Als wij met z’n allen opkomen voor die minderheid die zich hiervoor buitengesloten voelt dan is dit de oplossing. ‘