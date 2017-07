Nieuwe rage: Fit worden op bijzondere sportlocaties

Hidden Gym Foto: Omroep West

DEN HAAG - Buiten op het terrein van Binck36 aan de Binckhorstlaan in Den Haag hebben zo'n dertig sportievelingen in fleurige jaren '80 outfits zich in het zweet gewerkt. Het is niet zomaar een sportschool. Het is een Hidden Gym, waarbij gesport wordt op een plek waar je het niet verwacht. ‘Het is eigenlijk een sportschool die niet bestaat.’

Bedenker Benjamin Gomes wil gaan sporten bij kerken, kelders, stranden, boerderijen, op daken en andere verborgen parels. 'We geven unieke groepslessen met een twist op een plek waar normaal niet aan sport wordt gedaan', vertelt Gomes.



De vooral vrouwelijke deelnemers hebben het naar hun zin. 'We willen fit worden', roepen drie deelneemsters in koor. Dat kan natuurlijk ook in een normale sportschool, maar de bijzondere locatie biedt wel iets extra's, vinden de dames. 'Het is lekker buiten. Dat is wel fijn. Beter dan zo'n stinkende sportschool.'



Concept



Deze eerste les heet 'rave yourself fit', waarbij in een fleurige jaren '80 outfit op de opzwepende klanken van de dj wordt gedanst. Het concept Hidden Gym moet vaker gaan plaatsvinden. 'Ik ben met een aantal locaties aan het praten, waaronder Urban Farmers in Den Haag. Er zijn nog zoveel locaties waar we kunnen sporten. Daar is nog heel veel in te halen, denk ik', zegt Gomes.