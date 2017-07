Leidse immunoloog en transplantatiepionier Jon van Rood overleden

Immunoloog Jon van Rood (Foto ANP)

LEIDEN - De Leidse immunoloog en pionier op het gebied van orgaantransplantatie Jon van Rood is overleden. Van Rood overleed een week geleden op 91-jarige leeftijd, zo meldt de familie in een overlijdensadvertentie. Van Rood was vooral bekend als oprichter van Eurotransplant, het Europese bemiddelingsbureau voor donororganen.

Van Rood, geboren op Scheveningen, begon zijn carrière eind jaren 50 bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij ontrafelde een belangrijke factor bij het matchen van donor en ontvanger, het Human Leukocyte Antigen (HLA)-systeem. Die ontwikkeling 'heeft een grote impact gehad op de transplantatie-geneeskunde en heeft daarnaast geleid tot meer inzicht in het ontstaan van infectieziekten en auto-immuunziekten', zegt LUMC-topman Willy Spaan.



Van Rood was ook betrokken bij de eerste beenmergtransplantatie in Europa, in 1968. Hij bleef tot 1991 betrokken bij het LUMC. Sinds 2010 heeft het Leidse ziekenhuis het Jon J. van Rood-centrum voor transfusiegeneeskundig onderzoek.



Hij kreeg verschillende prestigieuze prijzen voor zijn werk, waaronder de Duitse Robert Kochprijs (1977) en de Israëlische Wolfprijs voor geneeskunde (1978).



Invloedrijk



Tot op hoge leeftijd zette Van Rood zich in voor zijn eigen organisatie Eurotransplant. Die coördineert alle orgaantransplantaties in acht Europese landen, waaronder Nederland. De huidige bestuursvoorzitter noemt Van Rood 'één van de meest invloedrijke medici op het gebied van transplantatiekunde en immunologie'.