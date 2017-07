Sluiting politiebureaus levert miljoenen euro's en veel kritiek op

REGIO - De politie gaat de komende jaren tientallen politiebureaus sluiten. In plaats daarvan komen pop-upbureaus in bijvoorbeeld een café, tent of camper. Dat scheelt het Rijk volgens een interne prognose bij de politie 115 miljoen euro per jaar, veel meer dan eerder werd gedacht.

De plannen leiden tot veel kritiek. 'Ik kan dit niet verkopen', zegt burgemeeste Francisca Ravestein van Pijnacker-Nootdorp in het AD . Daar dreigt het enige politiebureau te worden gesloten. Agenten in Pijnacker zullen moeten verhuizen naar het bureau in Zoetermeer, zo'n 20 minuten verderop. 'Dit is heel slecht voor de veiligheid in onze gemeente', aldus Ravestein.'Deze pop-upbureaus bieden geen structurele oplossing', zegt Rob den Besten, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. 'De alternatieven zijn nog lang niet op orde. Los dat nou eerst op voordat je nog meer panden sluit.'Ook al leiden de plannen tot de sluiting van een aantal politiebureaus, de politie verzekert dat dit 'geen invloed heeft op de aanwezigheid van de politie in de wijken'. Er is goed nagedacht over de voor- en nadelen van de plannen, meent politiechef Paul van Musscher van de politie-eenheid Den Haag. 'Volgens mij kunnen we met dit plan komen tot een goede, toekomstbestendige huisvesting die past bij de politie in deze tijd.'29 mei is het plan voor het eerst gedeeld met regioburgemeester Pauline Krikke. Naar verwachting wordt het plan in september verder besproken.