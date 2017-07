Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt: selectie ADO Den Haag op Chinese Muur

De selectie komt aan bij de entree van de Chinese Muur (foto: Omroep West)

Sheraldo Becker met zijn fotomoment op de muur (foto: Omroep West)

Tom Beugelsdijk legt het geheel vast op camera (foto: Omroep West)

Trevor David op de foto met een Chinese journalist (foto: Omroep West)

Foto: Omroep West

Foto: Omroep West

Foto: Omroep West

De complete staf op de Muur (foto: Omroep West)

ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk op de Muur (foto: Omroep West)

Dennis van der Heijden, Bas Kuipers, Danny Bakker en Tim Coremans (foto: Omroep West)

Lex Immers vermaakt zich prima in de kabelbaan (foto: Omroep West)

Bas Kuipers en Danny Bakker gaan de hoogte in (foto: Omroep West)

Bas Kuipers maakt een foto (foto: Omroep West)

Aaron Meijers hoeft het eerste stukje niet te lopen (foto: Omroep West)

Selectie in de wachtrij om de muur op te mogen (foto: Omroep West)

Doelman Robert Zwinkels kijkt aandachtig naar de Muur (foto: Omroep West)

Verslaggever Jim van der Deijl reist ADO Den Haag achterna in China en noemde de bezichtiging van de muur 'erg indrukwekkend'. De ruim 6000 kilometer lange vroegere verdedigingslinie moest het Chinese volk beschermen tegen nomadische volkeren.Net als bij de Verboden Stad , keken spelers en staf weer hun ogen uit. Een fotoserie.De derde dag van ADO in China ziet er als volgt uit: na een rustpauze, speelt de ploeg zaterdagmiddag 13.30 uur Nederlandse tijd een oefenwedstrijd tegen Beijing Enterprises. Dit duel is live te zien op onder meer de website van Omroep West.