China Trophy voor ADO Den Haag na winst op Beijing Enterprises

De start van ADO Den Haag in het oefenduel was niet goed te noemen. Al na vier minuten spelen kreeg doelman Robert Zwinkels het eerste doelpunt om de oren. Chen Haowei schoot via het been van Danny Bakker raak.De 1-0 was gezien het spel van de Haagse club verdiend. ADO was slordig in de passing en was zoekende. Edouard Duplan en Sheraldo Becker waagden een poging op doel, maar in beide gevallen vloog de bal hoog over.Tien minuten voor de rust was het wel raak voor de Hagenaars. Donny Gorter zette vanaf de penaltystip de gelijkmaker achter zijn naam, nadat Becker in de zestien omver was geduwd. Een kwartier na de pauze was het opnieuw raak voor ADO. Dit keer was het Elson Hooi die scoorde: 1-2. Het was voor de nieuwe vleugelspits zijn eerste doelpunt voor de Hagenaars.ADO oefent in de voorbereiding volgende week zaterdag nog een keer tegen Excelsior.1-0 Haowei, 1-1 Gorter (strafschop), 1-2 Hooi