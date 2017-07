Verbindingsweg tussen A4 en A13 gesloten

DEN HAAG - De verbindingsweg tussen de A4 en de A13 in de richting Rotterdam is tot en met maandagochtend 05:00 uur afgesloten. Dit heeft te maken met de aanleg van de Rotterdamsebaan.

Er wordt een dekconstructie geplaatst, zodat de Rotterdamsebaan er onderdoor gebouwd kan worden. Dit weekend verwijdert de aannemer het wegdek en worden de damwanden geslagen. Het verkeer wordt omgeleid via de A4 of via de A12 en N470.Daarna is de weg nog twee weekeinden dicht. Een week later wordt de grond weggegraven en wordt het brugdek geplaatst. In het laatste weekend van de afsluiting wordt een laag asfalt aangebracht.