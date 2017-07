Voorschotense paardenmarkt van start

Foto: Paardenmarkt 2016

VOORSCHOTEN - In Voorschoten is zaterdag in stromende regen de 735ste paardenmarkt van start gegaan. Om 06.00 uur is de aanvoer gestart van paarden en pony's, bij de slagboom op de hoek Voorstraat-Molenlaan. Er worden geen andere dieren tot de markt toegelaten.





Voor wie niet van paarden houdt, is er ook een streekmarkt en wordt het traditionele koekslaan gehouden. Wie het snelst een koek doormidden slaat is de winnaar. Ook is er een kermis. Dit jaar is de paardenmarkt onderdeel van de paardendagen. Het dorp staat drie dagen lang in het teken van het paard.





De paardenmarkt werd om 10.00 uur officieel geopend door burgemeester Pauline Bouvy-Koene. Ze deed dat met een toespraak voor het Voorschotense museum in de Voorstraat en het planten van het marktkruis in de marktpaal aan de Treubstraat.