Ibiza Festival in Noordwijk afgelast wegens storm en regen

NOORDWIJK - Het Ibiza Festival op de Noordwijkse Koningin Wilhelminaboulevard is vanwege de slechte weersomstandigheden afgelast. Zaterdagochtend heeft de organisatie besloten dat het risico te groot is op ongelukken in verband met de harde wind en voorspelde regen.

'Heel erg jammer, maar vanochtend om 06.15 hebben we de knoop doorgehakt', zegt Anneke Vlasveld van de organisatie. 'Met windkracht 7 tot 8 kun je geen festival organiseren. We hebben een festivalverzekering, maar die dekking geldt niet bij deze storm.'Eerder op de dag zijn alle kraamhouders en leveranciers op de hoogte gebracht. 'Velen van hen hebben begrip voor de situatie', zegt Vlasveld opgelucht. 'Een enkeling vond het vooral vervelend. En ja, wij vinden het ook vervelend. We hebben onze partners, leveranciers en de dj's al betaald. Natuurlijk hopen we het evenement te verplaatsen, maar de schade kan wel eens in de duizenden euro's lopen.'Het Ibiza Festival zou een bonte verzameling moeten zijn geworden van ruim honderd ondernemers die vanuit hun kraampjes hun waren en diensten verkopen. Ook is er eten en drinken en muziek. Het evenement, dat inhaakt op de 150ste verjaardag van de badplaats, is gratis toegankelijk.Maandag hoopt Vlasveld met de gemeente Noordwijk in gesprek te gaan over een nieuwe datum. 'Geen afstel, maar uitstel: we hopen snel een ander weekend te kunnen inplannen, hopelijk nog in augustus.'