Politieagenten doorweekt na reddingsactie met jonge eendjes

DEN HAAG - Twee agenten hebben zaterdagochtend getoond échte dierenliefhebbers te zijn. In de stromende regen stapten ze uit hun politiewagen om twee jonge eendjes te redden in de buurt van de Haagse wijk Ypenburg.

Wijkagente Elles van den Berg en haar collega zagen de jonge diertjes in de tunnelbak langs de Laan van Hoornwijck. 'Ze liepen op een plek waar ze zomaar konden worden aangereden. Ze leken helemaal in paniek en wisten niet welke kant ze op moesten. Toen zijn we achter ze aan gerend. Daarbij hebben we wel een flink nat pak opgelopen, want het regende dat het goot.'Uiteindelijk slaagden de agenten erin om de diertjes naar een nabij gelegen sloot te brengen. 'Daar zat moeders de eend al te wachten', denkt de wijkagente. 'Wij hebben snel onze auto weer opgezocht en zijn doorgereden naar een volgende melding.'