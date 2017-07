Vermiste Naomi van de Wetering (13) mogelijk in Gouda of Waddinxveen

Naomi van de Wetering (13) wordt vermist (Foto: Politie)

GOUDA - De politie vraagt iedereen om uit te kijken naar 13-jarige Naomi van de Wetering uit het Brabantse Boxtel. Sinds donderdag wordt het meisje vermist. Mogelijk is ze in de omgeving van Gouda of Waddinxveen. 'Daar komt ze oorspronkelijk vandaan.'





'Naomi is 1,57 meter lang en heeft donkerblond haar. Ze droeg op het moment van haar vermissing donkere kleding', laat een politiewoordvoerder weten.





