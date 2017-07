Opnieuw storing bij Kaagbrug op A44

SASSENHEIM - Opnieuw zijn er op de A44 technische problemen geweest bij de Kaagbrug. De brug tussen Sassenheim en Kaag bleef korte tijd open staan, meldt Rijkswaterstaat zaterdagmiddag. Hierdoor liepen weggebruikers opnieuw forse vertraging op.

Het is al de derde verstoring in amper 24 uur tijd. Vrijdag kampte de brug ook al met technische problemen . Zaterdagochtend was het opnieuw raak en nu opnieuw.De beweegbare Kaagbrug ligt over de Ringvaart om de Haarlemmermeer, op de grens tussen Noord- en Zuid-Holland. Er zijn al jaren problemen met de brug als die weer eens 'weigert' te sluiten. De snelweg A44 is een belangrijke verbindingsweg tussen Amsterdam en Den Haag.