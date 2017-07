Poëziebus stopt ook in Leiden tijdens tour door Lage Landen

LEIDEN - Meer dan twintig Belgische en Nederlandse podiumdichters gaan deze zomer weer per bus door de Lage Landen. De derde editie van de Poëziebus voert hen van 4 tot en met 13 augustus met een rode oldtimerbus langs tien Belgische en Nederlandse steden. Onder deze steden ook Leiden, waar de bus op 5 augustus langskomt om daar dichtkunsten te laten horen.

Na een start in Rotterdam voert de poëtische reis langs Leeuwarden, Zwolle, Breda, Brussel, Sint-Niklaas, Herentals, Sint-Truiden en Antwerpen.De dichters willen 'de tijdloosheid en veelzijdigheid van de poëzie vieren met zoveel mogelijk mensen', aldus de organisatie. Alle optredens en workshops zijn gratis toegankelijk en er is voor beginners en gevorderden op poëziegebied interessant dichterlijk aanbod, oud en nieuw.De initiatiefnemers beloven een divers aanbod. 'Maatschappijkritische rappers, inspirerende spoken word-artiesten, flitsende slammers en contemplatieve of experimentele dichters'. Er is echter ook traditioneler werk. Het is de bedoeling het publiek bij de gedichten te betrekken door verschillende vormen van interactie.De deelnemende dichters zijn zowel beginners als gevorderden: Gorik Verbeken, Shanna de Ruiter, Martin Beversluis, Cissy, Hidde Moens, Adriána Kóbor, Kay Slice, Marjan De Ridder, Arno Moens, Heidi Koren, Tijdelijke Toon, Sam Hoeck, Jeroen Naaktgeboren, Anne-Fleur van der Heiden, Jooz, Petra Van Den Berghen, Gerard Scharn, Siebrand, Rellieatuur, Daan Janssens, Eline Crols, Babette Groos, Giovanni Baudonck & Yousra Benfquih. Ze werden gekozen uit 150 aanmelders.De eerste editie trok 1270 belangstellenden, de tweede 1600. De organsiatie hoopt nu zeker 2000 mensen te interesseren. De bus wordt betaald uit verschillende fondsen, de Nederlandse Taalunie en lagere overheden.