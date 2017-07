Dood en verderf in Haagse dansthriller De Zaak Carmen

Lonneke van Leth tijdens de repetities van De Zaak Carmen | Foto: Omroep West

DEN HAAG - 'Carmen' is één van de beroemdste opera's. Maar het krijgt eind volgende maand een vervolg als dansthriller in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. De opera van Georges Bizet eindigt met de tragische dood van het verleidelijke zigeunermeisje. In de dansproductie De Zaak Carmen van Lonneke van Leth is de crime passionele van haar minnaar Don José juist het startpunt. Met nog vier weken te gaan zijn de voorbereidingen in volle gang.





Na De Odyssee en het Zwanenmeer is het voor Van Leth de derde bewerking van een klassiek stuk. Volgens de choreografe een logische keuze: 'Het verhaal van Carmen, de femme fatale en de gepassioneerde doodsteek spreekt heel erg tot de verbeelding van mensen.'



Zombies en nachtmerries



Van Leth maakt ook kindervoorstellingen. Dan is het heel normaal om de spanning op te zoeken: 'Kinderen vinden het heel spannend als de heks opkomt en er spannende dingen gebeuren.' Maar voor volwassenen is het best lastig om iets spannends te maken: 'Dus we wilden een thriller maken, een detective. We gaan een moord onderzoeken.'



In die zoektocht wordt het publiek getrakteerd op zombies, nachtmerries, seks en moord. En dan blijkt dat Carmen allemaal slachtoffers achter zich laat: 'Het is een poel des verderfs. Eigenlijk verbeeldt zij iets groot satan-achtigs. Zij laat gewoon zien: weet waar jij aan begint. Dit ben ik.' U bent dus gewaarschuwd.



De Zaak Carmen is van 25 tot en met 27 augustus te zien in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.





