A4 gedeeltelijk dicht na eenzijdig ongeval bij afrit Den Haag-Zuid

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - De A4 bij Den Haag-Zuid in de richting van Rotterdam is sinds zaterdagmiddag gedeeltelijk dicht. Oorzaak is een eenzijdig ongeval waarbij een auto de vangrail heeft geraakt. Dat meldt nieuwswebsite Regio15.





Door het ongeval is een flinke file ontstaan tussen het Prins Clausplein en de afrit Den Haag-Zuid. Er zijn voorlopig nog twee rijstroken dicht, meldt de ANWB. Hoelang de weg nog dicht blijft is niet bekend.





LEES OOK: Vrouw crasht in auto met twee kinderen op Vrederustlaan in Den Haag

Voor zover bekend zijn er bij het ongeval geen gewonden gevallen. Wel is één van de twee inzittenden van de auto nagekeken in de ambulance.Door het ongeval is een flinke file ontstaan tussen het Prins Clausplein en de afrit Den Haag-Zuid. Er zijn voorlopig nog twee rijstroken dicht, meldt de ANWB. Hoelang de weg nog dicht blijft is niet bekend.