Chinese televisie besteedt aandacht aan reis ADO Den Haag

DEN HAAG - De afgelopen dagen verbleef ADO Den Haag in China om de relatie met grootaandeelhouder United Vansen te onderstrepen. Er werd door de selectie gewoon getraind en gevoetbald, maar er werd onder meer ook een bezoek gebracht aan een Chinese school.

Wilfried Kanon en Dennis van der Heijden gaven op de Beijing Bayi School samen een kleine voetbalclinic voor de Chinese kinderen. ADO-directeur Mattijs Manders overhandigde een cheque van 10.000 euro aan de onderwijsinstelling, waar United Vansen financier van is.Beijing TV was bij deze gelegenheid en legde het geheel vast op camera. Wat ze in het item allemaal zeggen, weten we niet. Maar leuk om te zien is het wel.Wil je het hele item bekijken? Klik dan hier