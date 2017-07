Nieuwe 'spokesman' United Vansen: 'Als het noodzakelijk is, zullen we ADO financieel helpen'

DEN HAAG - De relatie tussen ADO Den Haag en United Vansen is de laatste maanden in positieve zin veranderd. Dat komt door een aantal veranderingen op bestuurlijk niveau. Zo is Wang Hui niet langer de contactpersoon namens United Vansen, maar communiceert de leiding van ADO Den Haag met Felix Wu, de CEO van United Vansen. Omroep West sprak exclusief met hem in Beijing. 'Als het noodzakelijk is, zullen wij investeren en ADO financieel helpen.'

'Toen ADO Den Haag net was aangekomen in Beijing, ben ik naar het Olympisch Stadion gegaan om bij de training te kijken. Toen ik de spelers en de coach aan het werk zag, werd ik enthousiast. Ik dacht: eindelijk. ADO Den Haag is naar China gekomen. Het betekent veel voor mij en United Vansen.''Om eerlijk te zijn denk ik dat er niet heel veel ADO-fans in China zijn. Zeker niet voordat United Vansen grootaandeelhouder werd van ADO. Maar ADO is wel iets bekender geworden door onze overname. Het was namelijk de eerste Europese club die werd overgenomen door een Chinees bedrijf. Steeds meer mensen zijn nu geïnteresseerd in de club.''Ik heb geen exacte getallen. Maar sommige media zijn geïnteresseerd in de trip van ADO Den Haag naar China. Gezien de interactie tussen de mensen en de media, weet ik bijna wel zeker dat er in ons land wat fans zijn van ADO. Ze zijn nieuwsgierig waarom ADO naar China is gekomen en zijn geïnteresseerd in de wedstrijd tegen Beijing Enterprises.''Ja, zeker weten. Op de Nederlandse ambassade in China zijn er op dit moment tien tot twintig bedrijven die zich bij ons aan willen sluiten. Ze zijn geinteresseerd in Europa en de meesten in Nederland. Denk aan bedrijven als Huawei, ZTE en China Southern Airlines. Steeds meer Chinese bedrijven zijn aan het investeren in Europa en willen bekender worden. En misschien kunnen voetbalclubs hieraan bijdragen. Ik geloof erin dat er een Chinees bedrijf ADO wil sponsoren. Misschien dit seizoen al wel.''Ik ben nu betrokken bij de communicatie tussen ADO en UVS. We hebben gezocht naar een oplossing voor de problemen. De relatie wordt inderdaad beter en beter. De communicatie is open en transparant. Met ADO, de aandeelhouders en voornamelijk met de leiding en het management van ADO. We willen een constructieve relatie opbouwen.''We hebben een lange-termijnplan met de club. Maar het belangrijkste is dat ADO gezond is. Niet alleen op financieel gebied, maar ook op sportief gebied moet de club goed zijn. Als het noodzakelijk is, zullen wij investeren en ADO financieel helpen. We willen daarnaast meer talent opleiden en de relatie met de maatschappij verbeteren.''Aan het begin van dit jaar heeft United Vansen meer dan zes miljoen euro geinvesteerd in ADO. Als het noodzakelijk is, zullen we investeren en natuurlijk helpen om van ADO een gezondere club te maken. We willen dat ADO een gezonde club is, die een goede relatie met de fans heeft.''Wang is nog altijd verantwoordelijk voor de aandelen. Maar hij zal niet meer betrokken zijn bij het besturen van de club. UVS heeft nu een team dat samenwerkt met ADO.''Ik denk dat het heel belangrijk is geweest voor ADO en UVS, dat de club naar China is gekomen. Het is pas de eerste keer sinds UVS grootaandeelhouder is. Dit is belangrijk. ADO moet de grootste, populairste Nederlandse club in China worden. En in de toekomst misschien wel de populairste Europese club in China. Dat is ons doel.'