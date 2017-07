HTM-chauffeur moet zelfgemaakte vogelhuisjes verwijderen van HTM

De bewuste vogelhuisjes. (Foto: Richard Mulder) Na drie weken actie voeren moeten de vogelhuisjes nu verdwijnen. (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Wat begon als een klein gebaar om aandacht te vragen voor zijn zieke kleinzoon (11) groeide in de afgelopen drie weken uit tot het gesprek van de dag binnen HTM: de vogelhuisjes van de 61-jarige buschauffeur Peter Heemskerk. Ruim 80 vogelhuisjes, die Heemskerk zelf maakt, pronken aan de gevel van een HTM-gebouw voor buschauffeurs. Maar afgelopen vrijdag kreeg Heemskerk slecht nieuws. De directie van HTM wil de huisjes weghebben.

Bijna alles in het leven van buschauffeur Peter Heemskerk draait om zijn 11-jarige kleinzoon Joey. De jongen lijdt aan de ongeneeslijke spierziekte van Duchenne. Om daar aandacht voor te vragen besloot Heemskerk onlangs om zelf vogelhuisjes te maken en die te verkopen voor vijf euro per stuk. De opbrengst zou ten goede moeten komen aan onderzoek naar de ziekte.



In een mum van tijd verkocht Heemskerk ruim honderd vogelhuisjes aan vrienden en collega's binnen HTM. Tachtig vogelhuisjes werden door Heemskerk en zijn collega's bevestigd aan een gebouw van HTM op Kijkduin Maar sinds afgelopen vrijdag is er een einde gekomen aan de actie.



Verwijderen



'Ik moest op het matje komen bij mijn leidinggevende', vertelt Heemskerk. 'Die vertelde mij dat ik tot zondag 6 augustus de tijd heb om de huisjes te verwijderen. Dat komt omdat ik geen toestemming heb gevraagd om de vogelhuisjes aan het gebouw te bevestigen. Ja, ik was er echt wel even van slag van'



Toch steekt Heemskerk wel de hand in eigen boezem. 'Het is een fout van mij geweest', legt de buschauffeur uit. 'We hebben er eerst een paar opgehangen en daarna is het balletje heel snel gaan rollen. Andere collega's die de huisjes kochten hebben ze zelf ook bevestigd. Ik had het gewoon in ieder geval moeten vragen', aldus de teleurgestelde Heemskerk.



Einde zoek



Een woordvoerder van HTM laat zaterdag desgevraagd weten dat het bedrijf Heemskerk volledig steunt. 'Wij begrijpen erg goed dat hij actie voert voor zijn kleinzoon', zegt een woordvoerder. 'Maar hij schroeft huisjes aan een pand van HTM en daar is geen toestemming voor gevraagd. Als wij dit toestaan is het einde zoek, dan komt er morgen iemand anders die wat op het pand wil schroeven voor het goede doel.'



En dus heeft Heemskerk nog een week om alle 80 vogelhuisjes van het HTM-gebouw af te schroeven. 'Ik baal natuurlijk ontzettend. Maar ik heb nu in ieder geval wel drie weken publiciteit gehad. Ik wilde actie voeren voor mijn kleinzoon en dat heb ik, als ik het zo mag zeggen, vrij aardig gedaan.'