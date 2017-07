Aanhoudingen na steekpartij in Schoonhoven

(Foto: Archief)

SCHOONHOVEN - Na een steekpartij op de Wal in Schoonhoven heeft de politie zaterdag twee aanhoudingen verricht. Dat meldt de politie Krimpenerwaard op Facebook. Bij de steekpartij is in ieder geval één iemand gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis.





De Wal was na de steekpartij enige tijd afgesloten. Ook zouden enkele huizen in de straat zijn ontruimd. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.



Wat precies de aanleiding was voor de steekpartij is niet duidelijk. Na het incident werd een traumahelikopter opgeroepen om hulpverleners te assisteren.