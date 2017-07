Weekoverzicht: De Rijdende Rukker, de verloren vouwwagen en wateroverlast na zware buien

DEN HAAG - Wat gebeurde er ook weer allemaal deze week? Een 36-jarige man uit Heemstede hing masturberend uit zijn auto in De Zilk en Lisse. Jolanda uit Delfgauw is haar recent aangeschafte vouwwagen kwijt en het weekeinde verliep met zoveel regenbuien dat er op veel plekken in de regio wateroverlast ontstond.