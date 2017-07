Hevige regen leidt tot wateroverlast in de regio

REGIO - Zware buien hebben zaterdag op diverse plaatsen in onze regio tot overlast geleid. In onder meer Maasdijk, Ter Aar, Gouda en Leiden ontstonden problemen door grote hoeveelheden regenwater. Op sommige plekken viel tot 30 millimeter regen, waardoor straten blank kwamen te staan en kelders onderliepen.

In Leiden heeft wateroverlast voor schade gezorgd bij een Kringloopwinkel aan de Hooigracht. De verstopte afvoer kon het water niet meer aan. De brandweer schoot ook de bewoners van de omliggende woningen te hulp. Ook in Bodegraven liepen enkele kelders vol regenwater, onder meer op de Goudseweg.Het riool in de Willem III Straat en de Waldeck Pyrmontstraat in Maasdijk kon het vele regenwater niet meer aan. Daardoor kwamen veel straten in het dorp blank te staan. Ook viel door het slechte weer de afsluiting van het jaarlijkse Zomerspektakel in Maasdijk behoorlijk in het water.Ook in Gouda ging het mis. De Prins Hendrikstraat stond blank nadat er in een uur tijd ongeveer 20 millimeter regen viel. Ook de Jan van der Heijdenstraat kwam blank te staan.In Ter Aar kwam een grote kas met planten aan de Westkanaalweg onder water te staan. De brandweer kwam te hulp om de kas leeg te pompen. In Noordwijkerhout vroegen bewoners zich af of zaterdag een neerslagrecord kon worden gehaald.