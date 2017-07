Man kukelt met scootmobiel in sloot Nieuwerkerk aan den IJssel

Scootmobiel te water in Nieuwerkerk aan den IJssel (Foto: District8)

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Een man is zondagochtend met zijn scootmobiel in een sloot gekukeld in Nieuwerkerk aan den IJssel. Door omstanders is de man uit het water gehaald.





Een buurtbewoner heeft met zijn graafmachine de scootmobiel aan verschillende touwen uit het water getild. De Bermweg was door het incident een tijdje afgesloten.



LEES OOK: Vrouw in scootmobiel rijdt over Frits Wester heen

Het ongeval gebeurde op de Bermweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. Onduidelijk is nog hoe de man in het water terecht is gekomen. De ambulancedienst heeft de man gecontroleerd en daarna zonder duidelijk letsel naar het ziekenhuis gebracht.Een buurtbewoner heeft met zijn graafmachine de scootmobiel aan verschillende touwen uit het water getild. De Bermweg was door het incident een tijdje afgesloten.