ADO-coach Fons Groenendijk kijkt positief terug op 'mooie' China-trip

DEN HAAG - Fons Groenendijk kijkt in meerdere opzichten met een goed gevoel terug op de reis die ADO Den Haag heeft gemaakt naar China. Niet alleen op sportief gebied heeft de coach mooie dingen zien gebeuren. Ook grootaandeelhouder United Vansen en ADO lijken dichter naar elkaar te zijn toegegroeid.

'Het is belangrijk dat we hier geweest zijn', denkt Groenendijk. 'Het is positief dat we naar China zijn gegaan, dat we het hier allemaal zelf hebben gezien en dat we mensen hebben ontmoet. Je hebt een Chinese eigenaar en dan moet je die mensen er ook bij betrekken. Dat hebben we gedaan.'Op de voorlaatste laatste dag in Beijing stond er voor de selectie van ADO Den Haag een oefenduel op het programma. Een bijzondere wedstrijd, want er stond een prijs op het spel, de China Trophy. ADO won en pakte zo de eerste 'prijs' van het seizoen.'Als er dan een prijs op staat, moet je hem maar pakken ook', lacht Groenendijk. Het was een wedstrijd waarin de coach zag dat zijn jongens veerkracht toonden. 'En dan zie je toch wel weer wat ontstaan. Een hechte groep. En dat is een pluspunt. We hebben de trip afgesloten met een overwinning. Dat wil je altijd.'Zondag vliegt ADO weer terug naar Nederland en gaat de selectie verder met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, die over twee weken alweer begint. In die tijd hoopt Groenendijk zijn ploeg nog te kunnen versterken.'Ik heb steeds gezegd dat we nog ergens mee bezig zijn. Er moet een spits bij, een keeper en het liefst ook nog iemand voor het middenveld, waar we niet al te breed bezet zijn', zegt de trainer. 'Het is kort dag, maar ik verwacht dat er nog wel wat gaat gebeuren.'