Man (27) uit Noordwijkerhout met bierglas in gezicht geslagen in Tilburg

Archieffoto

DEN HAAG - Een 27-jarige man uit Noordwijkerhout is in Tilburg mishandeld toen een onbekende man hem te lijf ging met een bierglas. Dat gebeurde in een horecagelegenheid in het Tilburgse uitgaanscentrum, zo laat de politie zondag weten.





Toen de politie aankwam, troffen agenten de Noordwijkerhouter aan met verwondingen aan zijn gezicht. De beveiliging van de zaak had ondertussen de dader in bedwang gehouden totdat hij door de agenten kon worden gearresteerd.