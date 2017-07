Forse waterschade in pand kringloopwinkel aan Hooigracht in Leiden

LEIDEN - De kringloopwinkel aan de Hooigracht in Leiden heeft afgelopen nacht aanzienlijke schade opgelopen als gevolg van de forse regenbuien. Een deel van het plafond is naar beneden gekomen en ook de bovenliggende studentenkamers hebben waterschade opgelopen.

Toen de eigenaar van het pand door de politie werd ingelicht, ging hij meteen naar het pand toe. 'Het was meteen duidelijk dat de regen teveel was voor de dakgoten, die verstopt waren geraakt. Het water is doorgedrongen tot de kamers en is daarna doorgesijpeld naar de winkelruimte op de begane grond. Het systeemplafond heeft dat water als een spons opgezogen en is naar beneden gekomen.'Ongeveer een kwart van de plafondplaten ligt op de grond. 'Gelukkig was de winkel leeg', zegt de eigenaar. 'Het is immers vakantietijd en dan heeft het geen zin om open te zijn.' Vervelend is wel dat een bewoner van de getroffen kamers heeft aangegeven tijdelijk ergens anders te moeten overnachten. 'Die schade wordt snel gerepareerd.'In grote delen van de regio ontstond wateroverlast door de hevige buien die afgelopen avond overtrokken. Op sommige plaatsen viel in een uur tijd ongeveer 30 millimeter regen.