Agent gewond tijdens vernieling meubilair op politiebureau

KATWIJK - Een 42-jarige Rijnsburger heeft in de nacht van zaterdag op zondag een agent verwond toen hij kantoormeubilair vernielde op het politiebureau in Katwijk. Ook schold hij de agent uit.

Politieagenten hielden de man eerder staande bij een verkeerscontrole. Omdat ze vermoedden dat de bestuurder van de auto gedronken had, namen ze de Rijnsburger mee naar het politiebureau in Katwijk voor een blaastest. De verdachte blies 630 Ugl en kon zich niet legitimeren.



Volgens de politie was de man het niet eens met de gang van zaken en vernielde kantoormeubilair waardoor een agent een gekneusde voet opliep. De 42-jarige man is aangehouden wegens vernieling, mishandeling en belediging.