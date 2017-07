Zomer? Dan ga je lekker skiën

Foto Omroep West

ZOETERMEER - Je verwacht het niet, het is hartje zomer en toch druk bij Snowworld in Zoetermeer. Vanaf de hoge piste roetsjen de geoefende skiërs naar beneden.

Geschreven door Anita Janssen

Het is koud op de piste, -8 graden om de sneeuw in de beste conditie te houden. Op de piste ernaast vertonen jonge kinderen hun kunsten stevig ingepakt in fel gekleurde fluoriserende winterjacks.





Beter binnen in de sneeuw dan buiten in de regen



‘Ik vind het heerlijk om nu op de ski’s te staan,’ vertelt een man, er hangt een druppel aan zijn neus van de kou. ‘Ik heb een paar maanden lang een training gevolgd en kan het op deze manier een beetje bijhouden en gelukkig hoef ik dan niet te wachten tot de winter. En trouwens je kunt hier beter in de sneeuw staan dan buiten in de regen.’