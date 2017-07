Hondje van Mariëlle en Kevin van Pelt uit Gouda doodgereden tijdens uitlaten

Marielle van Pelt rouwt om haar overreden hondje (Beeld: Facebook)

GOUDA - Het uitlaten van hun hond is voor Mariëlle en Kevin van Pelt uit Gouda zaterdagavond in een drama geëindigd. Toen Kevin met de hond een blokje om ging, werd het dier doodgereden door een auto die tegen het verkeer in reed. Daarna vluchtte de automobilist weg, vertelt Mariëlle in een emotioneel bericht op Facebook.





Het ongeluk gebeurde rond 22:45 uur in de wijk Westergouwe in Gouda. 'De auto, een kleine rode, reed tegen het verkeer in en veel te hard', schrijft Van Pelt. 'Na de aanrijding is hij snel doorgereden. Kennelijk weet deze persoon niet hoe het is om een hondje te verliezen. Wij zijn kapot van verdriet en missen haar heel erg.'Haar bericht op Facebook is inmiddels zo'n 300 keer gedeeld. Ze hoopt dat het publiek kan helpen om de dader te achterhalen. 'Wij gaan dit verder uitzoeken', schrijft ze. 'Ook al krijgen we haar er niet mee terug: heeft u iets gezien? Laat dat dan weten, alvast bedankt!'