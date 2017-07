ADO Den Haag legt in China de basis voor een beter huwelijk

DEN HAAG - De trip naar China heeft ADO Den Haag veel goeds gebracht. Volgens ADO-directeur Mattijs Manders is niet alleen de relatie met de Chinese aandeelhouder verbeterd door de reis, maar heeft de club ook veel nieuwe contacten opgedaan in het verre China. Manders blikt terug op de vijfdaagse trip naar het Aziatische land.

'Dat moet gaan blijken. Het hoeft niet altijd direct iets te brengen. Het is logisch dat je met een Chinese aandeelhouder op een bepaald moment op bezoek gaat in het land van de aandeelhouder. We weten allemaal dat er van alles is gebeurd in het verleden, dus ik denk dat het een mooi moment is om in China op bezoek te zijn.''Ik merk wel dat het voetbal heel erg leeft in Beijing, in China. Als je ziet hoeveel mensen in het hotel op de spelers afkomen voor een foto en een handtekening. Dit gaat op termijn zeker onze naamsbekendheid in China versterken.''Een Chinese aandeelhouder brengt veel kansen met zich mee. Daar kijk ik nu ook liever naar, dan dat ik blijf kijken naar daar waar het eventueel mis kan gaan. Ik probeer te kijken met wat het ons als club kan opleveren. De contacten zijn nu goed. We hebben elkaar erg goed leren kennen het afgelopen half jaar, hebben ontzettend veel gesprekken gehad en veel zaken uitgesproken met elkaar. Ik zeg niet dat er nooit meer iets kan gebeuren, het is net een huwelijk. Maar ik heb het gevoel dat er nu een goede basis is gelegd voor de komende periode.''Je hebt geld nodig, maar geld moet je ook zelf genereren. De afgelopen jaren hebben we het zwaar gehad. Uit die malaise proberen we nu te kruipen. Dat gaat niet van vandaag op morgen.''Ik vind dat wij onze eigen broek moeten ophouden. Nu kunnen we dat nog onvoldoende. We zijn nu nog afhankelijk van onze aandeelhouder. Dat heeft te maken met beslissingen uit het verleden. Dat heeft denk ik nog twee jaar nodig.''Het is niet zo dat wij iedere keer ons handje willen gaan ophouden in China. Maar als je je ambitie wil waarmaken en het wil versnellen, dan kan geld daar een belangrijke factor in zijn. We hebben met United Vansen eerst gesproken over volgend seizoen, dat probleem hebben getackeld. Waar staan we, waar willen we naartoe en wat is de uitdaging in finaciele zin. Maar nogmaals: het is niet zo dat wij onze hand op gaan houden.''We zijn nu druk bezig met de dagelijkse opdrachten. Ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de competitie. Er moet nog wel wat gebeuren.''We hebben met United Vansen wel nagedacht over wat meer strategische uitdagingen. Waar willen we naartoe, hoe ga je dat invulling geven. Hoe gaan we bijvoorbeeld een Chinees merchandisekanaal opzetten? Dat zou gepaard moeten gaan met het ervoor zorgen dat er meer Chinezen gaan kijken naar ADO. Op het moment dat dat het geval is, heb je meer mogelijkheden om dat op te zetten.''Ga je dat dan vanuit Nederland doen of vanuit China? Ik vind sowieso dat we een internationale website moeten hebben. In het Engels en misschien ook in het Chinees. Het zijn wel zaken waar we mee bezig zijn, omdat we meer uit het feit willen halen dat we een Chinese eigenaar hebben.'