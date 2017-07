Petitie voor behoud omstreden vogelhuisjes op HTM-gebouw

DEN HAAG - HTM-chauffeurs zijn een petitie gestart om de 80 omstreden vogelhuisjes op een HTM-gebouw in Kijkduin te behouden. De directie van HTM wil de huisjes weghebben, omdat er geen toestemming voor is gevraagd. De huisjes zijn gemaakt door buschauffeur Peter Heemskerk, die met de opbrengst van de huisjes geld inzamelt voor zijn zieke kleinzoon.

Zondagavond is de petitie bijna 200 keer ondertekend. Zaterdag werd bekend dat de vogelhuisjes, op last van de directie van HTM, moeten worden weggehaald.De kleinzoon van buschauffeur Peter Heemskerk, de 11-jarige Joey, heeft de ongeneeslijke spierziekte van Duchenne. Om daar aandacht voor te vragen besloot Heemskerk onlangs om zelf vogelhuisjes te maken en die te verkopen voor vijf euro per stuk. De opbrengst zou ten goede moeten komen aan onderzoek naar de ziekte van zijn kleinzoon. In drie weken tijd verkocht de Zoetermeerder er meer dan 100