West Wekker: Petitie voor vogelhuisjes en United Vansen wil ADO helpen

HTM-chauffeurs zijn een petitie gestart om de tachtig omstreden vogelhuisjes op een HTM-gebouw in Kijkduin te behouden. De directie van HTM wil de huisjes weg hebben, omdat er geen toestemming voor is gevraagd. De huisjes zijn gemaakt door buschauffeur Peter Heemskerk, die met de opbrengst van de huisjes geld inzamelt voor zijn zieke kleinzoon.De relatie tussen ADO Den Haag en United Vansen is de laatste maanden in positieve zin veranderd. Dat komt door een aantal veranderingen op bestuurlijk niveau. Zo is Wang Hui niet langer de contactpersoon namens United Vansen, maar communiceert de leiding van ADO Den Haag met Felix Wu, de CEO van United Vansen. Omroep West sprak exclusief met hem in Beijing. 'Als het noodzakelijk is, zullen wij investeren en ADO financieel helpen.'De trip naar China heeft ADO Den Haag veel goeds gebracht. Volgens ADO-directeur Mattijs Manders is niet alleen de relatie met de Chinese aandeelhouder verbeterd door de reis, maar heeft de club ook veel nieuwe contacten opgedaan in het verre China. Manders blikt terug op de vijfdaagse trip naar het Aziatische land.Het uitlaten van hun hond Djesley is voor Mariëlle en Kevin van Pelt uit Gouda zaterdagavond in een drama geëindigd. Toen Kevin met het hondje, een kruising van maltezer en een shih-tzu, een blokje om ging, werd het onaangelijnde dier doodgereden door een auto die tegen het verkeer in reed.Je verwacht het niet, het is hartje zomer en toch druk bij Snowworld in Zoetermeer. Vanaf de hoge piste roetsjen de geoefende skiërs naar beneden. Het weer : Geregeld zon en vrijwel de hele dag droog. Het wordt zo'n 21 graden.