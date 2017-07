'Buschauffeur is mijn droombaan'

DEN HAAG - 'Het is mijn droombaan. Het is afwisselend en goed betaald.' De 26-jarige Jeffrey Sollie uit Den Haag is hartstikke blij met zijn baan als buschauffeur.

Busbedrijven hebben moeite om nieuwe aanwas te vinden. De NOS meldde maandag dat ov-bedrijven bang zijn dat de komende jaren buslijnen stil komen te vallen omdat er te weinig chauffeurs voorhanden zijn.Om een tekort aan chauffeurs te bestrijden werd een paar jaar geleden 20 miljoen euro gereserveerd. Ook werd de minimumleeftijd verlaagd van 21 naar 18 jaar. Het blijkt niet genoeg. Bijna alle busvervoerders vrezen dat er de komende jaren te weinig chauffeurs zijn.Bij Arriva gaat zo'n 40 procent van de 4.000 buschauffeurs de komende tien jaar met pensioen. 'Wij hebben als Arriva een heel plan uitgestippeld om meer jonge mensen aan te trekken', zegt een woordvoerder van Arriva.In het noorden van Zuid-Holland en Brabant gaan bij Arriva de komende jaren de meeste chauffeurs pensioen. 'Het is niet zo dat we de afgelopen jaren hebben stil gezeten. In Zuid-Holland Noord hebben we het afgelopen jaar al 40 jonge chauffeurs een BBL-traject bij ons afgerond. In oktober start er weer een nieuw traject met 25 buschauffeurs in spé.'Connexxion verwacht dat reizigers misschien al op korte termijn last krijgen van chauffeurstekort, meldt de NOS. Ook bij deze vervoerder gaan de komende jaren veel chauffeurs met pensioen. 'Het gaat om gigantische aantallen', zegt de directeur van Connexxion tegen de NOS.Aan de jonge chauffeur Jeffrey Sollie zal het tekort in ieder geval niet liggen. Hij kan zijn werk van harte aanvevelen. 'Ik vind het leuk om in mijn eigen stad rond te rijden en rond te kijken.'