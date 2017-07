Berg mest voor de deur na ruzie

Foto: Twitter / Politie Kaag en Braassem

LEIMUIDEN - Een ruzie in Leimuiden is in de nacht van zondag op maandag behoorlijk hoog opgelopen. Iemand was zo boos dat diegene een berg mest voor de deur van iemand anders stortte.





De zaken zijn uitgesproken en na een handdruk zijn de twee uit elkaar gegaan.



Volgens de politie gaat het om een zakelijk conflict 'waarbij wat beschuldigingen waren gevallen en de communicatie tussen de partijen niet zo best liep'. Degene die de mest had gestort heeft deze, na een fikse waarschuwing van de politie, weer opgeruimd.