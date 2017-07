Vogelhuisjes mogen voorlopig blijven hangen van HTM

De bewuste vogelhuisjes. (Foto: Richard Mulder)

Heemskerk maakte de vogelhuisjes om geld in te zamelen voor zijn kleinzoon die de ongeneeslijke spierziekte Duchenne heeft. Tachtig van de vogelhuisjes werden door Heemskerk en zijn collega's bevestigd aan een gebouw van HTM in Kijkduin. Dit weekend kreeg hij te horen dat hij de huisjes moet verwijderen omdat er geen toestemming voor is gevraagd. 'Als wij dit toestaan, is het einde zoek', zei een HTM-woordvoerder.HTM-chauffeurs startten vervolgens een petitie om de omstreden vogelhuisjes te behouden. Deze is imiddels meer dan 300 keer ondertekend.HTM laat maandag weten dat de huisjes tot en met september mogen blijven hangen. 'HTM ondersteunt het werk van Peter al enige jaren met een financiële bijdrage aan de cateringkosten voor de jaarlijkse 'Duchenne Heroes' wielertocht. HTM gaat door met deze ondersteuning en heeft met Peter afgesproken dat hij ook de vogelhuisjes mag laten hangen totdat de wielertocht in september van dit jaar is verreden.'