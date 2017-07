ADO Den Haag strikt Noorse spits Bjørn Johnsen

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zich voor het nieuwe voetbalseizoen verzekerd van de diensten van Bjørn Maars Johnsen. De 25-jarige Noorse spits komt over van Hearts, dat op het hoogste niveau van Schotland acteert.

ADO-trainer Fons Groenendijk liet in een eerder interview metal weten dat hij, na het vertrek van Mike Havenaar, graag een extra spits tot zijn beschikking wilde hebben. Met Johnsen, die bij Hearts nog een contract tot 2019 had, lijkt ADO Den Haag die nu te hebben gevonden. De spits tekent voor drie jaar en gaat met rugnummer 9 spelen.De bijna twee meter lange Johnsen speelde, voor hij bij Hearts terecht kwam, in Spanje, Portugal en Bulgarije. In Spanje verdedigde de aanvaller de clubkleuren van Antequera en Atlético Baleares. In Portugal droeg hij het shirt van Louletano en Atlético en in zijn tijd in Bulgarije kwam hij uit voor Litex Lovetsj.'Ik heb veel zin in deze uitdaging. Het betekent veel voor mij om in de eredivisie te mogen spelen bij ADO Den Haag', vertelt de kersverse aanwinst op de clubwebsite. 'Veel spelers, zoals Lex Immers, zijn hier doorgebroken. Ik wil dit seizoen elke week belangrijk voor het team zijn met goals en assists. Ik heb een positief gevoel over wat we komend jaar kunnen bereiken met ADO Den Haag.'Johnsen, die Noors international is, is na Lex Immers Bas Kuipers en Melvyn Lorenzen de zesde versterking van ADO Den Haag. De Haagse club hoopt op korte termijn ook verdediger Wilfried Kanon en middenvelder Nasser El Khayati vast te leggen. Daarnaast zoekt ADO ook nog een keeper.