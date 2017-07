Voetbalbolwerk Ter Leede trots op Sarina Wiegman en haar Leeuwinnen

DEN HAAG - Ze speelde negen seizoen bij Ter Leede en won twee landstitels en de KNVB Beker. Daarna was ze in het seizoen 2006-2007 hoofdtrainer van het Sassenheimse vrouwenvoetbalbolwerk. Ter Leede is trots op bondscoach Sarina Wiegman en haar 'Leeuwinnen', die in de halve finale staan van het Europees kampioenschap in Nederland.

'De meiden waren toe aan Sarina', vertelt vriendin en oud-ploeggenoot Marion van der Ploeg vanuit Spanje. 'Vrouwen zijn toch gevoeliger voor de sfeer. Ze is op een goed moment gekomen. Sarina luistert naar de spelers en heeft een echt team gesmeed.' De Haagse bondscoach werd in 2017 de opvolger van Arjan van der Laan , nadat hij werd ontslagen.Van der Ploeg kijkt vanuit haar vakantiebestemming elke wedstrijd van Oranje. 'We hebben af en toe contact. Na elke wedstrijd feliciteer ik haar via de app. Ze appt dan ook terug. En dat siert haar. Ze krijgt toch zeker meer dan 200 appjes na een wedstrijd. Ze blijft met beide benen op de grond.'Van der Ploeg en Wiegman speelden zeven jaar met elkaar bij Ter Leede. Bovendien kwamen ze tegelijktijdig uit voor het Nederlands elftal. In het laatste jaar van Van der Ploeg werden ze landskampioen bij de formatie uit de Bollenstreek. Van der Ploeg zwaaide af en werd teambegeleider. In 2006-2007 was Wiegman trainer. Samen behaalden ze de dubbel: landskampioen en de KNVB Beker.Van die periode kent Rolf Drost de dames. De penningmeester van Ter Leede fluit zo nu en dan een dameswedstrijd en is trots op de prestaties van Wiegman en het Nederlands elftal. 'Wiegman is supergedreven. Deze prestaties verrassen mij niet. Ze kan goed een team aansturen.'Beiden zien een groei van het vrouwenvoetbal. 'Het Nederlands elftal heeft de laatste vier jaar grote vorderingen gemaakt. Vooral qua fitheid. De achterhoede was al goed, maar nu hebben we een heel goede voorhoede. Het klopt allemaal', zegt Van der Ploeg.Ook bij de amateurs gaat het steeds beter. 'Wij hopen bij Ter Leede het niveau omhoog te tillen. Dit EK helpt daarbij. Meer meisjes melden zich aan. Als ik de meisjes in de D1 en C1 zie, dan zit daar meer voetbal in dan een amateurclub in de derde klasse', aldus Drost.Oranje strijdt donderdag in Enschede met Engeland om een finaleplek. 'Dit is eigenlijk de finale. Het is een beetje als in 1988, toen Nederland en West-Duitsland tegen elkaar speelden', vertelt een enthousiaste Van der Ploeg. 'Mijn allereerste appje aan het begin van het toernooi was: Succes morgen, besef dat je aan de vooravond staat van iets groots', besluit Van der Ploeg.