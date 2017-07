Vuurwerkbom ontploft in Nootdorp

NOOTDORP - In Nootdorp is zondagochtend vroeg een vuurwerkbom ontploft. Dat gebeurde aan het Pijlkruid, meldt de politie.

Door de vuurwerkbom is een ruit vernield. De bom ging rond 4.45 uur af.De politie is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben.