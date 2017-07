'Werkzaamheden Rotterdamsebaan liggen voor op schema'

Foto: Jurriaan Brobbel

Foto: Marsel Loermans

Foto: Jurriaan Brobbel

Foto: Marsel Loermans

Foto: Jurriaan Brobbel

Foto: Marsel Loermans

Drie weekenden achter elkaar is de verbindingsweg tussen de A4 en de A13 afgesloten. Afgelopen vrijdag werd vanaf 22.00 uur het verkeer omgeleid, maandagochtend vóór 5.00 uur was de weg weer toegankelijk.In de tussentijd is het asfalt verwijderd, zodat er damwandplanken konden worden geplaatst. 'Dat is goed gegaan', zegt Joyce Nolten van de gemeente Den Haag. 'Er is dag en nacht gewerkt. In twintig uur tijd zijn er 59 planken van dertig meter aangebracht.'Zondagmiddag zijn de planken bedekt met zand en is er tijdelijk asfalt gelegd. Nolten: 'We liggen op schema, het is zelfs nog sneller gegaan dan gepland.' Desondanks moet de verbindingsboog A4/A13 richting Rotterdam nog twee weekenden dicht voor werkzaamheden.Komend weekend wordt onder meer de grond verwijderd en het nieuwe wegdek geplaatst. De week daarna komt er nog een laatste laag asfalt bij.