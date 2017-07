Gewonde bij massale vechtpartij na festival

DEN HAAG - Bij een massale vechtpartij in Den Haag is een 22-jarige Hagenaar gewond geraakt. De politie heeft drie Hagenaars van 20, 23 en 24 opgepakt.

De vechtpartij zou zondag zijn ontstaan na een ruzie eerder die avond op het Tintelfris Festival in het Zuiderpark. De ruzie ging verder in een snackbar bij het Zuiderpark en liep uiteindelijk uit op een gevecht op het Heeswijkplein. Volgens de politie waren hierbij zo'n vijftien tot twintig mannen betrokken. Zij vernielden ook een ruit van een portiek.De 22-jarige Hagenaar was geschopt, geslagen en gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De drie verdachten zitten vast en worden gehoord.Mogelijk zijn er meer verdachten bij de vechtpartij betrokken. De politie is daarom op zoek naar mensen die iets gezien hebben.