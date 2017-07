Circa 400 banen op de tocht bij Shell

RIJSWIJK - Bij Shell in Nederland staan circa 400 banen op de tocht. Dat bevestigde het olie- en gasconcern maandag nadat geruchten over een nieuwe ontslagronde al eerder de kop op hadden gestoken. De banenreductie zal voornamelijk de divisie Projects & Technology in Rijswijk en Amsterdam treffen.

Vorige week werd al bekend dat er ontslagen zouden vallen , Shell kon toen nog niet toelichten om hoeveel arbeidsplaatsen het zou gaan. Volgens Shell zullen de maatregelen vanaf het laatste kwartaal van dit jaar worden genomen. Sommige van de medewerkers die het betreft kunnen mogelijk elders binnen Shell aan de slag. Shell benadrukte verder dat de precieze impact niet duidelijk is en dat daarvoor nog overleg wordt gevoerd met ondernemingsraad en vakbonden.Vorig jaar nam Shell ook al afscheid van honderden medewerkers in Nederland in verband met een wereldwijde herstructurering waarbij ruim 10.000 arbeidsplaatsen kwamen te vervallen. Shell heeft op dit moment circa 10.000 werknemers in dienst in Nederland. Het is nog niet bekend hoeveel mensen in Rijswijk hun baan verliezen.Vakbond FNV is vooral benieuwd in hoeverre werknemers van Projects & Technology elders binnen Shell aan de slag kunnen. De bond wijst enerzijds op fors lagere investeringen die Shell doet in de oliewinning (upstream). Anderzijds presenteert Shell zich meer en meer als een bedrijf dat inzet op gas en hernieuwbare energie. 'Dat moet toch ook voor werkgelegenheid kunnen zorgen', meent FNV.De vakbond vreest dat met de huidige lage olieprijs dit niet de laatste keer zal zijn dat Shell het mes zet in het personeelsbestand. Blijft de olieprijs op het huidige niveau dan verwacht FNV binnen twee tot drie jaar een nieuwe inkrimping.FNV zal in de gesprekken met Shell samen met vakbond CNV optrekken. Wanneer die gesprekken zijn, is nog niet bekend. Over een sociaal plan hoeft overigens niet te worden onderhandeld. 'Dat is goed en doorlopend' aldus FNV.