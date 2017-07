Jarige tweeling Wil en Aad (80) krijgt muurschildering

ALPHEN AAN DEN RIJN - Dolblij zijn ze, de tweeling Wil en Aad van Dolder (80) uit Alphen aan den Rijn, met het speciale cadeau dat ze voor hun 80ste verjaardag hebben gekregen. De dames wonen in de Alphense Serviceflat Driehoorne. Ze wonen allebei op de vijfde etage en kijken in de verte uit op een grote, grijze en vooral saaie muur.

Wil van Dolder wilde voor haar verjaardag (en die van haar zus natuurlijk) een mooie muurschildering op de zijgevel van haar flat aan de Plutostraat. De zes dochters van Wil gingen met het idee aan de slag: er werden brieven gestuurd naar de Alphense burgemeester Liesbeth Spies. Zij verwees de dochters door naar Woonforte, de eigenaar van het complex met die grote, grijze, saaie muur.Woonforte overlegde met de bewoners van de flat die beschilderd zou moeten worden en die stonden er positief tegenover. Kunstenaar Joost Zwanenburg werd in de arm genomen, hij maakte drie ontwerpen. Op de uitgekozen schildering zie je een silhouet die haar armen uitsteekt naar het heelal.‘Prachtig hoor, we zijn er heel blij mee,’ aldus de jarige tweeling. 'En het leuke is,' zeggen ze in koor, 'de andere bewoners kunnen ook meegenieten.' Volgende week gaat kunstenaar Joost Zwanenburg de immens grote, grijze, saaie muur beschilderen.