Mannen gepepperd na achtervolging door Den Haag

DEN HAAG - De politie Den Haag heeft maandagmorgen twee Hagenaars aangehouden na een achtervolging. De twee negeerden een stopteken en sloegen op de vlucht. Uiteindelijk moest de politie pepperspray inzetten om de twee in te rekenen.

Rond 9.45 uur probeerde de politie op de Beeklaan in stadsdeel Segbroek een auto te stoppen na een verkeersovertreding. De bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs, en vluchtte in de richting van Duindorp.De achtervolging eindigde in de Zeezwaluwstraat. De bestuurder en bijrijder stapten uit de auto, scholden op de politie en verzetten zich tijdens hun aanhouding, aldus de politie. De politie heeft pepperspray gespoten om de verdachten makkelijker aan te houden.