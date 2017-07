Vader weer voor de rechter voor doodschudden baby Jayden

DEN HAAG - Hagenaar Brian H. (49), die verdacht wordt van het doodschudden van zijn vijf weken oude zoontje ,Jayden, in 2012 staat vrijdag opnieuw voor de rechter. De rechtbank sprak hem in november 2016 vrij, nadat het Openbaar Ministerie (OM) 2,5 jaar cel tegen hem had geëist wegens doodslag. Het OM tekende hoger beroep aan.

H. was 's nachts opgestaan omdat zijn zoon huilde. Toen Jayden niet meer ademde belden de ouders in paniek 112. Het jongetje overleed een dag nadat hij opgenomen werd in het ziekenhuis. Volgens het OM was de vader de enige die het kind die nacht verzorgd had. Zij klaagden H. daarom aan voor doodslag. H. heeft altijd ontkend. Volgens deskundigen van het OM overleed Jayden aan ernstig hersenletsel en een schedelbreuk. Dat letsel zou veroorzaakt zijn door het schudden, de breuk zou veroorzaakt zijn door een harde klap op het hoofdje van het kind. De advocaat van H. liet maandag weten dat hij het niet eens is met de lezing van het OM . Volgens hem zijn er nog andere verklaringen mogelijk voor het letstel dat het kind heeft opgelopen.Tijdens de rechtszaak betoogde een deskundige die de verdediging had opgeroepen dat de schedelbreuk van Jayden eerder was ontstaan, namelijk door het gebruik van een vacuumpomp bij de bevalling.Volgens de rechtbank waren de verwondingen van Jayden het gevolg van 'toegebracht letsel' kort voor zijn dood. Maar volgens de rechtbank kon niet bewezen worden dat de vader daarvoor verantwoordelijk was. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie liet maandag weten dat zij in hoger beroep zijn gegaan omdat de verdachte volgens hen onterecht is vrijgesproken. Verdere details kon zij niet geven.De advocaat van Brian H. wilde maandag niet vooruit lopen op het hoger beroep. H. was tijdens de zaak werkzaam bij de marechaussee. Hij en zijn vrouw waren nog bij elkaar, zij hebben inmiddels een tweede zoon.Of die situatie nog zo is, kon de advocaat maandag niet zeggen. 'Ik vind het niet gepast om iets over zijn priveleven te zeggen', laat hij weten. De zaak begint vrijdag om 09.00 uur in de rechtbank in Den Haag.