Rijnsburg trots op Amsterdamse burgemeester Van der Laan

RIJNSBURG - Bijna een miljoen mensen keken zondagavond naar de tv-uitzending van Zomergasten waarin Eberhard van der Laan centraal stond. Vanuit het hele land hebben bekende en minder bekende Nederlanders hun bewondering voor de Amsterdamse burgemeester uitgesproken. Ook in Rijnsburg, het dorp waar hij opgroeide, zijn ze vol lof over de ernstig zieke Van der Laan (62).

'Topman', 'indrukwekkend' en 'prachtig'. Het zijn zomaar enkele typeringen van Rijnsburgers die meerdere malen voorbij komen op Facebook. En ook veel Twitter-gebruikers zijn complimenteus over Van der Laan en presentatrice Janine Abbring.De huidige burgemeester van Amsterdam werd op 28 juni 1955 geboren in Leiden, maar groeide op in Rijnsburg. Zijn vader was daar de plaatselijke dorpsdokter. Met jeugdvriend Peter de Mooij voetbalde hij nog in het eerste elftal van Rijnsburgse Boys.'Wij zijn even oud', vertelt De Mooij, in het Bollendorp bekend als groothandelaar in kerstbomen. 'We waren buurjongetjes en zaten in dezelfde klas van de lagere school.' Ook nadat Van der Laan vertrok voor zijn studie, hielden ze contact. 'Vaak via sms'jes. Al ben ik vorig jaar nog bij hem op visite geweest.'Als de aflevering van Zomergasten hem één ding duidelijk heeft gemaakt, is het dat zijn dorpsgenoten Van der Laan absoluut niet zijn vergeten. 'Het leeft in de gemeenschap. Je merkt aan veel Rijnsburgers dat ze trots zijn. Hij doet het goed als burgemeester en komt goed over.'974.000 mensen zagen de uitzending, zo blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Van der Laan is ernstig ziek, hij heeft uitgezaaide longkanker. 'Ik heb al heel lang pijn op een aantal plekken. Maar ik voel me goed, zei hij onder meer. Hij blijft voorlopig werken.